Рада отменила НДС и пошлины на импорт энергооборудования и Starlink

Верховная Рада приняла во втором чтении два закона об освобождении от уплаты пошлин и НДС оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры (реестр №8196 и №8197).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За «энергетические» законы проголосовали 331 и 332 народных депутата соответственно. Среди главных новшеств законотворческих актов:

Так, на законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink без пошлин и НДС. В том числе для физлиц. Норма будет действовать до мая 2023 года.

Еще гражданам разрешили хранить топливо без лицензии до 2000 литров. О больших объемах нужно будет сообщить по декларативному принципу налоговую.

Также освобождена техническая помощь Energy Community от НДС и пошлины ввоза оборудования для возобновления поставок энергии.