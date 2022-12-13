«Принципы гуманности в обращении с животными должны соблюдаться»: Нардеп Гайду обсудил с зоозащитниками изменения в законодательстве

Народный депутат, председатель Комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду во время рабочего совещания с представителями зоозащитных организаций обсудил проблематику законодательного урегулирования обращения с сельскохозяйственными животными.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Среди участников встречи – вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, юрист гражданского движения UA Animals Ярина Люта, основатель БО «БФ «Мяу-гау» Елена Чуприй.

«Причина беспокойства зоозащитников — предостережения, которые, по мнению сообщества, несет зарегистрированный депутатами нашего Комитета проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных. А именно в части норм, касающихся обращения с животными, и могут быть ошибочно трактованы и злоупотребляться отдельными лицами. Чтобы не допустить никаких нарушений, должны услышать все важные экспертные позиции», — отметил Александр Гайду.

По словам Марины Сурковой, других предостережений к законопроекту, а именно к нормам, касающимся защиты прав потребителей, демонополизации рынка ветеринарных услуг, упрощения для малого бизнеса и тому подобное, у зоозащитников нет.

Чтобы предотвратить риски негуманного обращения, есть целесообразность доработки инициативы с привлечением экспертов от зоозащитного сообщества.

«Совместно наработаем и зарегистрируем новый законопроект без чувствительных норм и будем конструктивно двигаться дальше. Принципы гуманности в обращении с животными должны соблюдаться», — подытожил Александр Гайду.

Напомним, что в ВР отрицают, что новый законопроект нарушит требования по гуманному отношению к домашним животным.