С начала апреля из россии и Беларуси вернулись более 5,2 тысячи украинцев

Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с россией и беларусью, с начала апреля с этих стран вернулись домой более 5,2 тысяч граждан Украины, в том числе в ноябре оформлено более тысячи человек.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга.

«Несмотря на закрытие всех пунктов пропуска на границе с рф и рб, украинские пограничники продолжают обеспечивать возвращение наших соотечественников через эти направления. В ноябре оформлено более 1000 человек, а всего с начала апреля из России и Беларуси домой вернулись более 5200 украинцев», - сказал Демченко.

По его словам, из-за российской агрессии определенная часть украинцев была вынуждена уехать в РФ или же людей вывезли насильно. Также пограничники обеспечат возможность въезда в страну всем гражданам Украины, в том числе и тем, у которых потеряны или просрочены документы, заверил представитель ГНСУ.

Ранее сообщалось, что в россию с 24 февраля было депортировано почти 3 миллиона украинцев.