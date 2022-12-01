В Николаеве заработал уникальный «Пункт несокрушимости»

Во вторник, 13 декабря, для николаевцев открыли современный «Пункт несокрушимости», который может вместить до 150 человек и оборудован мобильной пекарней.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Уточняется, что «Пункт несокрушимости» был сделан по поручению Офиса Президента Украины, он стал результатом сотрудничества Николаевской областной военной администрации и турецких благотворительных фондов «IBC» и «Буджак Релиф».