В Николаеве заработал уникальный «Пункт несокрушимости»

Во вторник, 13 декабря, для николаевцев открыли современный «Пункт несокрушимости», который может вместить до 150 человек и оборудован мобильной пекарней.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Уточняется, что «Пункт несокрушимости» был сделан по поручению Офиса Президента Украины, он стал результатом сотрудничества Николаевской областной военной администрации и турецких благотворительных фондов «IBC» и «Буджак Релиф».
«В мобильной пекарне производят более трех тысяч буханок хлеба, который вместе с гуманитарной помощью раздают всем, кто пришел согреться. Также здесь можно выпить тёплый чай и зарядить свои гаджеты», - добавили в сообщении.