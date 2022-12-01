Оккупант рассказал про подготовку в армии и как военные на передовой теряют снаряжение

Cержант с полигона на территории россии объясняет сыну, который воюет на Донецком направлении, про особенности подготовки российской армии.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- На полигоне мерзнем, тренируемся. Стрелковые ячейки окапываем бл* в -15.

- Ну нормально. У нас так же это, школу организовали. Школу сержантов.

- Я понял, когда поедете? Ничего не говорят?

- Сейчас с нас же курсанты с этого, с Мосвоку -московское высшее командование. Потом они у*бывают. И мы короче, сержанты, остаемся обученные нах*й. И готовим, короче, 2 группы - ну, бойцов. Вот и со второй группой только мы уезжаем, н*хуй.

- Короче , х*й его знает. Когда нах*й, да?

- Выдернули водителей и инженеров-саперные. Ну, у нас тут есть много человек - это механики-водители именно танков, БМП, БТР бл*, их выдергивают так, что вот. У вас че там?

- Да нах*я все так же, как и было.

- Отпусков по поводу ничего не говорят?

- Нам вообще них*я не говорят, Дим. Потому что у нас 60% «Аватары» ходят нах*й на полигоне теряют автоматы, каски и магазины нах*й.

- Ну у каждого тоже 4 магазина и все?

- 4 магазина, 3 гранаты, противогаз, лопатка.

- Нах*я тут противогаз. Вообще не нужен.

- Дим, это еще х*йня противогаз. Еще и ОЗК (общевойсковой защитный костюм) таскаем. Да нах*й он нужен? Сейчас 15 ОЗК бл*. Мы вчера бл*, противогазы: - 12 было, мы пытались... Нас на улице хотели, заставить одеть противогазы. Майор как отп*здил нас. Ну а так у нас в основном занятия - это вот тактика, оптическая стрельба, расположение стрелкового отделения бл*, занятия позиции, работа КПП - это то, чем мы сержанты должны бл* были с самого начала заниматься. Минометная рота ушла на красный лиман от нас - 75-ти или 76 мм ушли.