Замазеева рассказала о результатах первого месяца работы Консультационного центра по вопросам военнопленным

На заседании специальной комиссии Николаевского облсовета было принято решение о том, что 57 детей военнопленных николаевских Героев в возрасте до 18 лет получат денежную помощь на оздоровление в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, являющаяся уполномоченным представителем Консультационного центра Координационного штаба по обращению с военнопленными в Южном регионе.

Заммазеева напомнила, что месяц назад в Николаеве открылось первое в Украине региональное представительство Координационного штаба по обращению с военнопленными - Консультационный центр Южного региона.

«Перед этим – множество переговоров на государственном уровне, встречи с близкими военнопленных и одна цель – первый региональный центр обязательно должен быть открыт именно в Николаеве! Сегодня с уверенностью могу сказать – нам есть чем гордиться! С самого главного – в ближайшее время 57 детей наших военнопленных николаевских Героев, в возрасте до 18 лет, получат денежную помощь на оздоровление в размере 10000 грн! Соответствующее решение утверждено на заседании специальной комиссии областного совета», – написала председатель облсовета.

Также за это время наши специалисты провели:

- 506 личных онлайн-консультаций и 308 личных оффлайн-консультаций

- 339 консультаций по юридическим вопросам и 20 психологических консультаций

- 18 групповых встреч, в том числе 7 – с привлечением специалистов из разных учреждений и ведомств (по направлениям).

«Делегация из представителей нашего КЦ Южного региона лично встречала наших Героев сразу после завершения процедуры обмена военнопленными. Как уполномоченный представитель регионального представительства КШППВ, вместе со специалистами КЦ были вовлечены в обсуждение проблемных вопросов с участием представителей КШППВ, Уполномоченного ВР по правам человека и представителей МККК в Киеве. Каждый специалист нашей КЦ стремится сделать все возможное для семей наших защитников, чтобы ни одна из них не чувствовала себя заброшенной и имела возможность получить квалифицированную помощь и консультацию», - добавила Анна Замаеева.

Телефон приемной Консультационного центра Южного региона: 0 800 200 202

Время работы: с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Адрес: 54000, г. Николаев, ул. Никольская, 37 (прием по предварительной записи).