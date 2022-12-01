Епископ УПЦ МП подал в суд на Lb.ua за публикацию о его близости с 17-летним юношей

Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский УПЦ МП Никита (Сторожук) подал в суд на издание LB.ua за распространение информации о том, что сотрудники СБУ вскочили во время мер по безопасности в момент близости с 17-летним хористом. Он называет эту информацию клеветой. Издание пока не получало никакого официального уведомления о суде или требованиях истца.

Об этом сообщил главный редактор LB.ua Олег Базар, пишет "Детектор медиа".

Базар сообщил, что об иске редакция узнала из пресс-конференции. И добавил, что не уверен, именно LB.ua первым опубликовал информацию о заскоченном юноше, а опубликованные изданием фото юноши, полученные из источников, точно имели несколько редакций.

«Ну что ж, суд да суд», – прокомментировал иск Базар в фейсбуке .

О подаче иска епископ Никита (Сторожук) сообщил во время пресс- конференции в Киево-Печерской Лавре 15 декабря.

Епископ утверждает, что утром в день обыска услышал "непонятный звук" и выбежал посмотреть, что произошло, но "не успел", потому что якобы услышал, как кто-то выбивал стекло примером.

В это же время, утверждает Никита, выбежал также и молодой человек.

«Нас заставили держать руки над головой и дальше началось… Я услышал, как представители СБУ фотографировали на телефон. Когда я спросил, кто дал вам право меня фотографировать, мне сказали, что никто не фотографирует», – сказал Никита.

Никита сообщил, что ни ему, ни родителям парня, ни митрополиту Мелетию никаких юридических документов (подозрений) о преступных действиях в отношении несовершеннолетнего юноши не вручали.

В прессслужбе УПЦ МП отмечают, что неизвестно, откуда журналисты получили некоторые неопубликованные прессслужбой СБУ фото из обысков – в частности полуобнаженного юношу.

На иск епископа отреагировала и шефредактор LB.ua Соня Кошкина .

«Дорогой босой Никита , судиться о защита чести и достоинства есть смысл , когда человек имеет честь и достоинство . А когда начинаешь объяснять , что просто голый бегал по коридора . И парень - тоже .)))) Кросс сдавали или что ? Ну , на кого это рассчитано ?) Я уже молчу , что о обнаруженную в компах детскую порнографию – нет пары с уст . Она , пожалуй , автоматически подгрузилась . Сама по себе . Сама себя сняла , потом – подгрузилась », – написала она.

Напомним, ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература , а также граждан российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов .

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.

Позже СБУ посетила с «мерами безопасности» церковные объекты московского патриархата сразу в трех областях Украины.