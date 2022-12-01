В Николаеве на маршруты вышли 232 единицы транспорта - трамваи и троллейбусы сегодня не будут курсировать

В субботу, 17 декабря, в Николаеве не работают троллейбусы и трамваи.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
В то же время, автобусы КП «Николаевпасстранс» курсируют по следующим маршрутам:
- Намыв - Ракетное Урочище
- Центральный стадион - Балабановка
- завод «Океан» - Терновка (с заездом в мкрн Северный)
- Матвеевка - Терновское кольцо
Также работает новый маршрут:
- Велам – ул. 6 Слободская (Велам – ул. Троицкая – ул. Космонавтов – пл. Победы – просп. Мира – Автовокзал – просп. Центральный – 6 Слободская).
График: 6.30 – 18.30 с интервалом 40 минут.
Кроме того, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.