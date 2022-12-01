В Николаеве на маршруты вышли 232 единицы транспорта - трамваи и троллейбусы сегодня не будут курсировать

В субботу, 17 декабря, в Николаеве не работают троллейбусы и трамваи.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

В то же время, автобусы КП «Николаевпасстранс» курсируют по следующим маршрутам:

- Намыв - Ракетное Урочище

- Центральный стадион - Балабановка

- завод «Океан» - Терновка (с заездом в мкрн Северный)

- Матвеевка - Терновское кольцо

Также работает новый маршрут:

- Велам – ул. 6 Слободская (Велам – ул. Троицкая – ул. Космонавтов – пл. Победы – просп. Мира – Автовокзал – просп. Центральный – 6 Слободская).

График: 6.30 – 18.30 с интервалом 40 минут.

Кроме того, по городу курсируют 213 маршрутных такси. Всего сегодня на маршруты вышли 232 единицы транспорта.