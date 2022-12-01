Украинский олимпийский чемпион Чебан продал три свои медали для помощи ВСУ

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан продал две золотые и одну бронзовую медали по играм, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Об этом Чебан рассказал в интервью 1+1 .

По словам спортсмена, он надеялся получить большую сумму, однако доволен, что сможет помочь украинским военным.

«Аукцион уже прошел. Кончился он не так, как планировалось, но довольно неплохо. Мы пытались привлечь внимание через американские медиа, о нас писали The Washington Post, TMZ Sport. Заработали более 100 тысяч долларов, и это только начало. Мы ждали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые дали нам предварительную оценку по этим медалям. Сказали, что цена должна быть выше. Мы не ориентировались на эту цену, но хотели собрать больше», - рассказал он.

Он добавил, что медали действительно жаль было отдавать, но он уверен, что эти медали должны принести больше, чем просто лежать на полке и припадать порохами.

«В какой-то момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем самым», - добавил Чебан.

Напомним, как каратист Горуна продал на аукционе свою олимпийскую медаль, а деньги отдал на благотворительность.