Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после очередного ракетного удара рф, дефицит электроэнергии все еще значительный

По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после девятого ракетного удара врага, состоявшегося 16 декабря.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.