Джоли после 20 лет сотрудничества ушла с должности посла доброй воли ООН по делам беженцев

Джоли во время визита во Львовскую область в апреле 2022 года Американская актриса Анджелина Джоли ушла с должности посла доброй воли Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

«Анджелина Джоли переходит от своей роли Специального посла УВКБ ООН к участию в более широком наборе гуманитарных и проблем прав человека. Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, госпожа Джоли будет продолжать работать над развитием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы», – говорится в сообщении.

УВКБ ООН работает с Джоли с 2001 года, а в 2012 году она была назначена специальным послом.

За более чем 20 лет Джоли выполнила более 60 полевых миссий, чтобы засвидетельствовать «истории о страданиях, а также о надежде и стойкости».

Недавно она путешествовала из УВКБ ООН в Йемен и Буркина-Фасо, чтобы встретиться с беженцами.

Также Анджелина Джоли приезжала в Украину с гуманитарной миссией и поддерживала украинцев во время войны. Во время визита во Львов ей даже пришлось направляться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Актриса поблагодарила ООН за «привилегию и возможность» работать со многими выдающимися и преданными работниками Агентства по делам беженцев.