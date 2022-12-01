В УЗ сообщили, что более 40 поездов двигаются с задержкой

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17.12.2022 12:28

«Укрзалізниця» возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.

Об этом говорится в сообщении и УЗ.

На утро субботы 24 рейса двигаются с задержками свыше часа, еще 18 - задерживаются в пределах часа. При этом 23 поезда продолжают курсировать по графику. Никакие рейсы дальнего сообщения не отменены.

Да, наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

  • №37/38 Запорожье – Киев (+6 ч 21 мин);
  • №91/92 Харьков – Одесса (+6 часов);
  • №191/192 Краматорск – Одесса (+6 ч);
  • №3/4 Запорожье – Ужгород (+5 ч 37 мин);
  • №31/32 Запорожье – Перемышль (+4 часа);
  • №131/132 Днепр – Львов (+3 ч 43 мин);
  • №37/38 Киев – Запорожье (+3 ч 10 мин);
  • №715/716 Перемышль – Киев (+3 ч 08 мин);
  • №1/2 Харьков – Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
  • №65/66 Умань – Харьков (+2 ч 26 мин);
  • №119/120 Запорожье – Львов (+2 ч 20 мин);
  • №275/276 Киев – Запорожье (1 ч 40 мин);
  • №45/46 Харьков – Ужгород (+1 ч 36 мин);
  • №32519/32520 Вена – Киев (+1 ч 32 мин);
  • №85/86 Запорожье – Львов (+1 ч 24 мин);
  • №749/750 Ужгород – Киев (+1 ч 21 мин);
  • №23/24 Киев – Хелм (+1 ч 10 мин);
  • №93/94 Харьков – Хелм (+1 ч 09 мин);
  • №87/88 Запорожье – Ковель (+1 ч 09 мин);
  • №3/4 Ужгород – Запорожье (+1 час 06 мин);
  • №5/6 Рахов – Запорожье (+1 ч 03 мин);
  • №41/42 Днепр – Трускавец (55 мин);
  • №53/54 Одесса – Днепр (+53 мин);
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта (+45 мин);
  • №149/150 Полтава – Черновцы (+45 мин);
  • №21/22 Харьков – Трускавец (+42 мин);
  • №119/120 Львов – Запорожье (+33 мин);
  • №31/32 Перемышль – Запорожье (+33 мин);

Также в УЗ отметили, что из-за отставания поездов от графика на маршрутах №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.

Фотофакт