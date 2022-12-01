В УЗ сообщили, что более 40 поездов двигаются с задержкой

«Укрзалізниця» возобновила энергоснабжение на всех главных участках железной дороги. Однако с задержками двигаются более 40 рейсов.

Об этом говорится в сообщении и УЗ.

На утро субботы 24 рейса двигаются с задержками свыше часа, еще 18 - задерживаются в пределах часа. При этом 23 поезда продолжают курсировать по графику. Никакие рейсы дальнего сообщения не отменены.