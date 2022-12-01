В УЗ сообщили, что более 40 поездов двигаются с задержкой

Да, наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
- №37/38 Запорожье – Киев (+6 ч 21 мин);
- №91/92 Харьков – Одесса (+6 часов);
- №191/192 Краматорск – Одесса (+6 ч);
- №3/4 Запорожье – Ужгород (+5 ч 37 мин);
- №31/32 Запорожье – Перемышль (+4 часа);
- №131/132 Днепр – Львов (+3 ч 43 мин);
- №37/38 Киев – Запорожье (+3 ч 10 мин);
- №715/716 Перемышль – Киев (+3 ч 08 мин);
- №1/2 Харьков – Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
- №65/66 Умань – Харьков (+2 ч 26 мин);
- №119/120 Запорожье – Львов (+2 ч 20 мин);
- №275/276 Киев – Запорожье (1 ч 40 мин);
- №45/46 Харьков – Ужгород (+1 ч 36 мин);
- №32519/32520 Вена – Киев (+1 ч 32 мин);
- №85/86 Запорожье – Львов (+1 ч 24 мин);
- №749/750 Ужгород – Киев (+1 ч 21 мин);
- №23/24 Киев – Хелм (+1 ч 10 мин);
- №93/94 Харьков – Хелм (+1 ч 09 мин);
- №87/88 Запорожье – Ковель (+1 ч 09 мин);
- №3/4 Ужгород – Запорожье (+1 час 06 мин);
- №5/6 Рахов – Запорожье (+1 ч 03 мин);
- №41/42 Днепр – Трускавец (55 мин);
- №53/54 Одесса – Днепр (+53 мин);
- №129/130 Кременчуг – Ворохта (+45 мин);
- №149/150 Полтава – Черновцы (+45 мин);
- №21/22 Харьков – Трускавец (+42 мин);
- №119/120 Львов – Запорожье (+33 мин);
- №31/32 Перемышль – Запорожье (+33 мин);
Также в УЗ отметили, что из-за отставания поездов от графика на маршрутах №712 Киев – Краматорск и №732 Киев – Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.