В Киеве открыли «стеклянный» мост, который пострадал в результате ракетного удара в октябре

В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, который был поврежден в результате ракетного удара по столице.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления», - отметил Кличко.

По словам городского головы, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

Как известно, ракета взорвалась у моста, но на него пришлась ударная волна. Мост был частично поврежден. Конструкции моста производил николаевский завод «Океан». Металл для этих конструкций был изготовлен на «Азовстале».