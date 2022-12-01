В россии со следующего года увеличивается длительность срочной воинской службы

Российские срочники, по словам военного комиссара Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина будут служить полтора года с весны следующего года, а с осени — два года.

Его заявление появилось на сайте местной телекомпании.

- Граждане, призванные весной будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, — сказал Фотин.

По словам военкома, такую информацию ему передало руководство - военком Московской области.

Решение об увеличении срока службы сам Фотин объяснил тем, что «северные соседи» россии вступают в НАТО.

«Изменения эти связаны с тем, что мобилизация и подготовка граждан к специальной военной операции показала, что один год службы не достаточен для того, чтобы обучить граждан основам военной специальности в полном объеме, как требуется в настоящее время для нужд министерства обороны и защиты нашего государства», - говорится в сообщении на сайте местной телекомпании.

Стоит отметить, що официальной информации о сроках призыва в рф ранее не поступало. На данный момент срок службы по призыву составляет один год.