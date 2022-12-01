На Софийской площади Киева установили новогоднюю елку

На Софийской площади Киева уже практически смонтировали и начинают украшать символическую новогоднюю елку.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров.

«Ее украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы. Также рядом с генератором обустроим точки для подзарядки гаджетов, разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно», - сообщил Кличко.

Новогоднее дерево, добавил городской голова, украшают игрушками прошлых лет, около тысячи шаров синего и желтого цвета и белых голубей. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.