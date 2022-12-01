В минобороны рф заявили, что срок срочной службы остается один год, видео с заявлением военкома уже удалено

Министерство обороны российской федерации заявило, что срок срочной службы на данный момент составляет 12 месяцев и никаких изменений не предполагается.

Заявление оккупационного ведомства распространено в россми.

Напомним, накануне военный комиссар Михаил Фотин заявил, что российские срочники будут служить полтора года с весны следующего года, а с осени — два года. На данный момент видео с заявлением Фотина уже удалено.

- Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства, касающихся изменения этого срока, минобороны россии не предлагается, - заявили в оккупационном ведомстве.

Сам Фотин в комментарии журналистам заявил, что «все зависит от того, как смонтировали» его заявление.

- Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете, - заявил Фотин.

Планы о смене срока службы косвенно подтвердил «военком» оккупированного россией Крыма Юрий Лымарь.

- Такое решение, конечно, ожидается, но пока какой-то конкретной информации и указаний нет. А военный комиссар Фотин, очевидно, просто действовал на упреждение. Так сказать «не подумав». По той причине, что такие вещи нельзя говорить, пока не вышел указ, - отметил Лымарь.

Стоит отметить, что Фотин журналистам рассказал уже несколько разных версий. По его словам, это видео было снято два года назад. А позже он и вовсе заявил, что не получал никаких распоряжений, а лишь высказал собственное мнение по поводу призывной кампании.