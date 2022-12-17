ЕС поддерживает проект прокладки Черноморского электрического кабеля в том числе, для восстановления энергетики в Украине

Проект создания подводного энергетического кабеля в Черном море, в котором задействованы Румыния, Грузия, Азербайджан и Венгрия, позволит укрепить энергетическую безопасность всего региона, включая Украину, и ускорить восстановление энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной во время российской агрессии.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, полный текст ее речи обнародован на мультимедийном портале ЕС.

«Рада присутствовать здесь вместе с лидерами Азербайджана, Грузии и Венгрии. Это соглашение приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам в достижении «чистого» энергетического сообщения. С начала российской войны (против Украины – ред.) мы решили отказаться от российского ископаемого топлива и диверсифицировать поставки в пользу надежных партнеров, присутствующих за этим столом. И это работает. Европейский Союз смог компенсировать перекрытие российского трубопроводного газа», – отметила по этому поводу президент Еврокомиссии.

Она отметила, что развитие возобновляемых источников чистой энергии требует развития надежной системы электроснабжения. Учитывая это, черноморский электрический кабель между Румынией, Грузией и Азербайджаном имеет столь большое значение. Это позволит объединить оба побережья Черного моря и продлить эту линию дальше до региона Каспийского моря, включая взаимообъединение в сфере цифровых коммуникаций и энергетики. Это позволит повысить безопасность поставок, а также позволит Евросоюзу получать энергию из возобновляемых источников через Румынию и Венгрию.

«Черноморский электрический кабель является путем, открывающим много возможностей. Он может принести большую пользу Грузии, которая является страной с европейским будущим, превратить страну в хаб для передачи электроэнергии и интегрировать ее в энергетический рынок ЕС. Черноморский электрический кабель поможет поставлять электричество для наших соседей - для Молдовы и стран Западных Балкан и, безусловно, для Украины, - он поможет начать восстановление энергетической системы Украины и восстановление всей страны», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия ожидает завершения исследований по оценке данного проекта, которые уже начались, и готова поддержать проект финансово, поскольку он отвечает общим интересам ЕС, стран-соседей и всего региона.

Напомним, что возле Молдовы или Румынии могут расположить турецкие плавучие электростанции для Украины.