Николаевский областной совет провел четвертую «военную» сессию в онлайн-формате – Замазеева выступила с отчетом

В четверг, 15 декабря, прошла четырнадцатая внеочередная сессия Николаевского областного совета в онлайн формате. Это уже четвертая сессия в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного совета.

В начале заседания депутат областного совета Виталий Гомерский вручил председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой награду ВРУ «За заслуги перед Украинским народом» по случаю Дня местного самоуправления.

«Это общая награда для всей команды местного самоуправления Николаевщины – председателей общин, депутатов, аппарата областного совета и всех, кто, несмотря на войну, продолжил работать на своем месте! Горжусь быть частью невероятно отважной и сильной духом команды, которая объединилась и ежедневно своим трудом приближает нашу общую победу!», - обратилась к депутатам Анна Замазеева.

Во время сессии председатель облсовета отчиталась перед депутатами о деятельности Николаевского областного совета в 2021-2022 годах. И поблагодарила каждого из коллег за слаженную работу в сверхсложном для всех году.

Также депутаты приняли решение о внесении изменений в Устав КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции». Как отметила Анна Замазеева, благодаря внесенным изменениям КП сможет принять на баланс специализированную оборудованную машину по Программе развития ООН для проведения обследований разрушений на территории Николаевщины.

Избралои в состав полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Николаевской области представителей общественности, благодаря чему будет обеспечена работа полицейских комиссий по отбору кадров в Национальную полицию Украины.

Приняли ряд важных решений по усовершенствованию вопросов аренды имущества и заслушали информацию о выполнении областного бюджета Николаевской области на 2022 год и о бюджете области на 2023 год.

Всего, согласно повестке дня, депутаты рассмотрели девять вопросов.

«Благодарю каждого депутата Николаевского областного совета за слаженную работу! Работаем вместе на победу! Верим в наши ВСУ и надеемся, что следующая сессия состоится в условии мирного времени после Победы Украины! Слава Украине!», - отметила председатель областного совета.

Запись трансляции по ссылке – http://surl.li/ebvzf