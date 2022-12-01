В Сумской области из колодца вместо воды потекла нефть

В селе Качановка Ахтырского района Сумской области из колодца вместо питьевой воды потекла нефть.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции в Сумской области.

Государственный инспектор по охране окружающей среды подтвердил наличие в колодце вязкой жидкости темного цвета с запахом нефти. Специалисты проводят лабораторное исследование жидкости для определения ее свойств и состава.

Госекоинспекция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации. О данном факте оперативно уведомлены все компетентные учреждения и службы.