В Сумской области из колодца вместо воды потекла нефть

В селе Качановка Ахтырского района Сумской области из колодца вместо питьевой воды потекла нефть.
Об этом сообщили в Государственной экоинспекции в Сумской области.
Государственный инспектор по охране окружающей среды подтвердил наличие в колодце вязкой жидкости темного цвета с запахом нефти. Специалисты проводят лабораторное исследование жидкости для определения ее свойств и состава.
Госекоинспекция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации. О данном факте оперативно уведомлены все компетентные учреждения и службы.