Воспитанники николаевской футбольной школы отправились в Тбилиси – там они сыграют со звездами грузинского футбола

Воспитанники николаевской футбольной школы сыграют в Тбилиси с грузинскими звездами. Среди организаторов уникальной поездки – народные депутаты Александр Гайду, Людмила Марченко и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Александра Гайды.

Ребилитационная поездка, тренировка, экскурсия по городу и парламенту, и напоследок игра со звездами грузинского футбола. Такая программа будет у воспитанников специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «Николаев» по футболу в Тбилиси. Там футболисты будут жить и тренироваться на базе футбольного клуба «Динамо» в течение двух недель.

По словам народного депутата Александра Гайду, команда длительное время не могла тренироваться, а часть воспитанников уехала в другие города. Однако теперь ребята получили отличную возможность все вместе уехать в Грузию и наверстать потерянное время.

– Во время визита в Тбилиси я рассказала Кахаберу Каладзе о нашей команде футболистов из Николаева, чья школа неоднократно попадала под обстрелы рашистов. Бывший защитник «Динамо», человек, которого много связывает с Украиной, поддержал идею организовать отдых футболистов на базе «Динамо» в Грузии, - делится деталями организации народный депутат Людмила Марченко. – Проведя переговоры с мэрией и Парламентом, мы согласовали все нюансы. Всё время пребывания финансируется грузинской стороной. И за это мы искренне благодарны правительству Грузии и мэрии Тбилиси.

Возраст поехавших на тренировку воспитанников от 10 до 15 лет. Все настроены на активный отдых и тренировки.