Единственный выживший на «Азовстали» сотрудник СБУ прошел российский плен и вернулся на службу

Офицер Службы безопасности Украины с позывным «Бурый» рассказал об обороне Мариуполя, своих боевых задачах на заводе «Азовсталь» и 123 днях российского плена в одиночной камере «лефортово» в москве. Он вернулся домой 21 сентября в результате обмена. «Бурый» – единственный сотрудник СБУ, выживший на «Азовстали».

Сегодня он снова на службе, чтобы работать на победу Украины, и рассказал о своих планах на будущее телеканала «1+1».

– Пока не закончилась война, я считаю своим долгом ускорить ее окончание нашей победой. Я поклялся на верность. Поэтому буду защищать страну, защищать ее граждан до последнего, – заявил «Бурый».

Он рассказал, что после начала широкомасштабного вторжения продолжал работать в Мариуполе, который россияне прицельно и поквартально уничтожали. А когда левый берег города почти полностью разрушили, «Бурый» вместе с двумя другими офицерами из Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях с позывными «Гусар» и «Домаха» окончательно перебрались на «Азовсталь».

Одной из ключевых задач сотрудников СБУ была поддержка контрразведывательного режима и пополнение так называемого обменного фонда.

- Чтобы не подвергать гражданских опасности, мы жили в разных помещениях «Азовстали», но постоянно контактировали и помогали им... Когда видел слезы детей – это была мощная мотивация: выйти наверх и уничтожать врага, – подчеркнул «Бурый».

Ему пришлось пережить потерю обоих собратьев после мощного взрыва на «Азовстали», а затем пройти через заключение в «Еленовке» и «лефортово».

Верный присяге, он снова в строю и носит шевроны, которые в начале войны получил в подарок от старшего собрата. Эти шевроны глава СБУ Василий Малюк вернул «Бурому» в день обмена.

СБУ напоминает, что в Украине работает Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Его задача – найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.

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