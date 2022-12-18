В объективе терминал «ЭВЕРИ» и Галициновский лес: Немецкий телеканал снимает документальный фильм, как оккупанты уничтожают окружающую среду

прочтения: 146
18.12.2022 05:16

https://niklife.com.ua/ru/focus/75245

Фотофакт