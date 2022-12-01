Группа TVORCHI с песней об «Азовстали» стала победителем Нацотбора на «Евровидение-2023»

Победителями Национального отбора «Евровидения-2023» стала группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Они представят Украину на песенном конкурсе, который пройдет в Великобритании.

Об этом сообщает NikLife.

Группа получила 10 баллов от зрителей и 9 от жюри.

Что касается композиции Heart of Steel – это посвящение защитникам «Азовстали», песня о стальном сердце в груди, закаленное испытаниями.

Следует добавить, что голосование за исполнителей проходило и в приложении Дія. За TVORCHI отдали свои голоса 54 тысячи 41 украинец, что составляет 32,41% всех принявших участие в голосовании, а это более 166 тысяч.

TVORCHI — украинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Имеет четыре студийных альбома: The Parts (2018) и Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021). Исполняют песни на украинском и английском языках. Победители премии YUNA в 2021 и 2022 годах.