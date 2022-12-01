Сенкевич сообщил, по какому графику троллейбусы и трамваи выйдут на линию в Николаеве 18 декабря

прочтения: 2025
17.12.2022 22:28

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, какие маршруты выйдут на линию 18 декабря.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Завтра в Николаеве на городские маршруты выйдут троллейбусы и трамваи.

Они будут работать по следующему графику:

- 5:00-8:00

- 10:00-14:00

- 16:00-19:30.

Напомним, в субботу, 17 декабря, в Николаеве не работали троллейбусы и трамваи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве могут меняться маршруты и график работы электротранспорта из-за отключения электроэнергии в некоторых районах города.

Фотофакт