Сенкевич сообщил, по какому графику троллейбусы и трамваи выйдут на линию в Николаеве 18 декабря

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, какие маршруты выйдут на линию 18 декабря.
Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Завтра в Николаеве на городские маршруты выйдут троллейбусы и трамваи.
Они будут работать по следующему графику:
- 5:00-8:00
- 10:00-14:00
- 16:00-19:30.
Напомним, в субботу, 17 декабря, в Николаеве не работали троллейбусы и трамваи.
Ранее сообщалось, что в Николаеве могут меняться маршруты и график работы электротранспорта из-за отключения электроэнергии в некоторых районах города.