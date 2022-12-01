Украина вернула двоих детей, которых россияне содержали в оккупации и в россии. За их возвращение сражались почти два месяца.

Об этом сообщили в мининтеграции.

17 октября мама 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Данила – из России.

Их мать Юлия – уроженка Тореза, долгое время была пленницей кафиров. Ее удалось уволить в результате беспрецедентного «женского обмена», когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц кремля.

«Только что оказавшись в свободной Украине, Юлия обратилась в Минреинтеграцию. Началась долгая и трудная работа. Пришлось преодолевать много препятствий. И вот наконец-то Марк и Даниил в Украине, с мамой. У воссоединенной счастливой семьи начинается новая жизнь!» , – отметили в ведомстве.

В настоящее время со временно оккупированных территорий и РФ в Украину уже удалось вернуть более ста детей.