Украинские АЭС, кроме Запорожской, вышли на плановую мощность, ремонтные работы продолжаются по всей стране, – «Укрэнерго»

По состоянию на воскресенье, 18 декабря, идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС продолжает находиться в режиме остановки блоков.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное понижение температуры.

«Всем облэнерго доведены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Перечень облэнерго можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.