В Британии установили памятник путину с головой-членом, которого можно забросать яйцами

В селе Белл-Энд английского графства Вустершир местные жители установила статую российского диктатора Владимира путина с головой в виде мужского полового члена.

Об этом сообщает The Independent, передает «ЕП».

Статуя была установлена в 15 декабря в центре населеного пункта. Жителям села и прохожим раздавали яйца, которыми можно было забросать российского президента.

Кроме того, Путину дали звание Bellend of the Year, где слово Bellend обыгрывает название села и является созвучным с английским переводом выражения «головка члена».

«Мне нужно было наградить кого-то наградой «Bellend of the Year», и я подумал, что есть один человек, который в этом году везде считается bellend - и это Владимир путин. Статую можно было забрасывать яйцами, и люди охотно и с удовольствием это делали», - рассказал организатор акции, пожелавший остаться неизвестным.

Он добавил, что планирует с группой единомышленников создать и продавать миниатюрные копии статуи путина с головой-членом, чтобы собрать средства для благотворительного фонда в поддержку украинских беженцев.

«За год я видел разрушения, которые произошли в Украине, и как много людей были вынуждены покинуть свои дома в результате войны. Поэтому я подумал: «Я действительно хочу помочь, я хочу сделать свой вклад и я хочу попробовать собрать немного денег, чтобы помочь этим людям», - отметил организатор.

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