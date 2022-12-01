Украинских ветеранов привлекут к преподаванию военной подготовки школьникам

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18.12.2022 16:29

В школах к преподаванию начальной общевойсковой подготовки будут привлекать ветеранов русско-украинской войны.

Об этом сообщила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Соответствующее решение принял Кабинет министров: он расширил перечень педагогических работников, которых можно привлекать к преподаванию начальной общевойсковой подготовки в украинских учебных заведениях.

По словам Лапутиной, такое нововведение поможет учащимся получить практический опыт защиты Украины, а ветеранам войны – интегрироваться в мирную жизнь.

«Мы хотим, чтобы наши Защитники и Защитницы, являющиеся носителями национальной идентичности, имели возможность работать в сфере военно-патриотического воспитания украинской молодежи», – подчеркнула Юлия Лапутина.

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