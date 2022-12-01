путин поедет в Беларусь обсудить с Лукашенко привлечение страны к войне против Украины, - ВСУ

Российский диктатор владимир путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко привлечение республики к войне против Украины. Таким образом Беларусь может решиться на наземную операцию.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев напомнил, что недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством российской армии. Как сказал сам путин, он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Вероятно, на встрече в Минске, которая состоится завтра, диктатор будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию.

«Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Республики Беларусь. На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», - сказал Наев.

Ранее сообщалось, что путин готов потерять в войне с Украиной до 300 тысяч солдат.