В Украине похолодает, на юге ожидают незначительные морозы

В Украине 19 декабря снизится температура воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью будет минус 5-10 градусов, в западных и северных областях 8-13° мороза; днем 2-7 градусов мороза, на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье около 0.

Ожидается, что будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

В Николаеве завтра ожидают ночью -4 градуса, днем -2 градуса. Во вторник температура днем повысится до +2, но ночью будет –3-6 градусов. В области температура воздуха ночью ожидается -7, а днем может подняться до нуля.