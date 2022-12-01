В Норвегии засняли редкое розовое полярное сияние

В Норвегии дважды за короткий срок зафиксировали чрезвычайно редкие розовые полярные сияния.

Об этом сообщает Space.com.

Сияния снял 10 декабря фотограф Маркус Варик. Полярные сияния появляются, когда солнечные частицы проникают в атмосферу Земли и взаимодействуют с магнитным полем планеты. Наиболее ошеломляющие проявления обычно происходят во время геомагнитных бурь, когда огромные выбросы намагниченной плазмы ударяют в ионосферу планеты или верхние слои атмосферы.

По данным Королевского музея Гринвича, розовый оттенок полярного сияния является результатом взаимодействия солнечных частиц с азотом в атмосфере Земли. Это происходит только тогда, когда потоки заряженных частиц, также известные как солнечный ветер, проникают глубже в атмосферу Земли, примерно на 100 км над поверхностью планеты.

Варик, который возглавлял поездки по наблюдению за полярным сиянием более десяти лет, сказал, что никогда раньше не замечал таких ярких оранжевых оттенков, как те, которые смешиваются с розовым в этом конкретном случае.