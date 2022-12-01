Глава МИД Германии заявила, что перемирие на условиях россии не улучшит положение украинцев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит надежды на прекращение войны в Украине в ближайшее время. Она также добавила, что перемирие на условиях российской стороны не улучшит ситуацию для украинцев.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Стало известно, что Бербок заявила, что не видит надежды на приостановку боевых действий в войне рф против Украины по праздникам и никаких признаков того, что Россия собирается отступить.

Она отметила, что не считает выходом перемирие на условиях Кремля, потому что это «не прекратило бы ужаса для украинского народа, а наоборот».

В частности, Бербок подчеркнула, что в наихудшем положении находятся люди на оккупированных территориях.

«Ежедневно они живут в страхе, что их могут похитить, пытать и убить российские оккупационные войска», - отметила глава МИД, напомнив также, что по ту сторону линии фронта также проблемы с доступом к базовым коммунальным услугам и туда не попадает международная гуманитарная помощь.

«Эту войну начал никто иной, как Путин, и если Путин захочет, война может закончиться хоть завтра», - отметила глава МИД Германии.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что россия хочет «короткого перемирия» для передышки, но такие компромиссы неприемлемы для Украины.