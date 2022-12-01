В украинской разведке оценили готовность россии к новому широкомасштабному наступлению

Россия пока не готова к новому широкомасштабному наступлению. На данный момент не наблюдается ни формирование ударных группировок, ни стягивание их у границ.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, отмечает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на данный момент россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Анализируя многие источники, в том числе и агентурные, мы не видим ни формирования ударных группировок российских войск, ни подведения их к границе», - сказал он.

По его словам, наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российской армии – и живая сила, и техника – уже уничтожены Силами обороны Украины.

Однако он подчеркнул, что это не означает, что угрозы нет. Если ситуация будет меняться, такая информация обязательно поступит, в частности, благодаря обмену данными с партнерами, прежде всего странами НАТО.

«Мы будем владеть этой информацией. И могу еще раз подчеркнуть: к развитию разных сценариев, в частности с белорусского направления, украинские Силы обороны готовы. Неожиданности не будет», - заверил Юсов.

Напомним, что ранее в ВСУ заявили, что путин поедет в Беларусь обсудить с Лукашенко привлечение страны к войне против Украины.