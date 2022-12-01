«Там двухсотых каждый день вывозят»: Оккупант рассказал про потери и называет везеньем то, что до сих пор живой

Российский оккупант рассказал о том, как украинские военные «ювелирно» сбрасывают с дронов снаряды в их окопы.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Вчера бл*ть у*бало в полуметре гранатами там, бл*ть. В жопу поцарапало. Бл*ть в рубаше родились, Кристин. Там вроем вылезали, п*здец. Мне в каску въ*бало, в голову, бл*ть Хорошо, что каска была. - Дроны? - Да, скидывают гранаты, прикинь? Вот сегодня нах*й в другом месте, просто е*бали у дороги. Позавчера прям к нас, в выкопанный окоп. Прям туда к нам залетела во внутрь. Мы втроем там лежали, как у*бало, я думал, кого-то убило. Ну мне ж*пу поцарапало чуть-чуть.

- Все домой хотят. Просто все. Мужички, чеченцы-ху*нцы, прошли войны, они говорят: "Бежать отсюда нах*й надо. Это не война. Это просто..." *башат минометами, бл*ть, танками. Я бл*ть хохла ни одного не видел. Мы стоим бл*ть как бы я тебе хочу сказать, ну самые первые. Я хохла не видел. Пацаны "лево" стоят, там "200-х" бл*ть каждый день вывозят.

- Как я хочу, чтобы ты домой пришел. Больше всего на свете, больше ничего не хочу.

- Приеду я, да, приеду я, приеду я. Все! Я каждый день.

- Я молюсь каждую ночь, каждую ночь.

- Я тебе говорю, бл*ть. Бог с нами. Ну, по крайней мере позавчера, я тебе клянусь - это было мое, было мое День рождения второе, это п*здец, просто граната взорвалась нах*й, в 20 сантиметрах от нас.