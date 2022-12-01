Украинский воин усыновил восемь детей, ставших сиротами из-за российской мины

В Житомирской области 24-летний военный усыновил восемь детей из семьи Дубовец, ранее ставших сиротами.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Родители детей трагически погибли, их авто подорвалось на мине. Усыновить детей решил их дядя.
“Самому старшему из детей 13 лет. Самой младшей 2 месяца. Живут в селе Копище, что на границе с Беларусью… Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Ему 24 года, военный. Сегодня пришли к ним в гости, привезли помощь и подарки”.
“Во время войны много трагедий. Но жизнь должна идти дальше. Благодаря вот такому молодому парню, который взял на себя ответственность за восемь детей. А наша с вами задача сделать так, чтобы такой парень знал, что он не один”, - рассказала Верещук.