Волонтеры в течение двух недель будут бесплатно кормить социально уязвимые категории жителей Снигиревской ОТГ

Две недели волонтеры Благотворительного фонда К-12 будут готовить бесплатные обеды для жителей Снигиревской общины. Это каждый день от 1000 до 1500 обедов для людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

«Мир не без добрых людей. В очередной раз убеждаюсь, что с началом войны эта фраза приобрела новое значение. С 17 по 30 декабря волонтеры Благотворительного фонда К-12 будут готовить бесплатные обеды для жителей Снигиревской общины. Плов, борщ, кулеш и другие традиционные блюда активисты будут готовить в условиях «полевой кухни». Это каждый день от 1000 до 1500 обедов для людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей», - сообщил Кухта.

Кроме того, за это время волонтеры планируют организовать и провести 3 праздника для детей общины. Благодаря поддержке Норвегии, Израиля и донаторов, дети получат сладости, игрушки, теплые костюмы, пижамы и т.д.