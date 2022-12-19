Компания SpaceX поставила рекорд по повторному использорованию ракеты Falcon 9

17 декабря ракету SpaceX Falcon 9 запустили в 15-й раз – это рекорд по повторному использованию ракеты.

Об этом сообщает Space.com, передает Liga.net.

Falcon 9 с 54 спутниками Starlink стартовала из космического центра Кеннеди. Первая ступень ракеты вернулась на Землю менее чем через девять минут, приземлившись на роботизированный беспилотный корабль SpaceX, стоявший в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Спутники развернули на орбите через 15,5 минуты после запуска ракеты.

На сегодняшний день компания уже запустила более 3500 спутников Starlink. SpaceX подала заявку на разрешение Федерального авиационного управления США (FAA) на развертывание почти 30 000 своих спутников следующего поколения Starlink 2.0. Их будут запускать с помощью системы Starship.

Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX развернуть 7500 спутников Starlink второго поколения на высоте 525 км, 530 км и 535 км.