В ГУР рассказали, что благодаря украинцам в первые дни войны информация о дислокации россиян обновлялась в «режиме реального времени»

Разведка в первые дни полномасштабного вторжения получала много уведомлений от украинцев. Союзники удивлялись, поскольку удавалось получать данные «в режиме реального времени».

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью Bild

«Мы получили так много подсказок, практически каждый украинец с телефоном сообщил, где сейчас дислоцируются российские солдаты», - сказал он.

По его словам, союзники Украины с удивлением спрашивали, как разведке удается практически в реальном времени следить за противником.

«В каждом селе мы могли точно показать, сколько русских солдат в каком-нибудь доме», - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, путин трижды переносил начало вторжения в Украину, - ГУР.