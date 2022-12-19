Волонтеры организуют на Снегиревщине пункты выдачи горячей пищи для поддержки граждан, - глава Николаевской ОВА Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что на освобожденной от оккупантов Снигиревской общине постепенно налаживается жизнь - работают продовольственные магазины, жители обеспечены продуктами питания, есть свет и вода. Однако волонтеры по просьбе городских властей дополнительно обустраивают пункты выдачи горячей пищи.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

— Горячая еда от волонтеров – это дополнительная услуга, как поддержка граждан. Там (в Снегиревской общине, - ПН) обеспечены и гуманитарные нужды, работают магазины, включен свет, есть вода, связь. Заработали банки, возобновляются пенсии, полиция, все работает. Но, потому что люди были почти 9 месяцев под оккупацией, мы просим волонтеров по возможности поддержать этих людей и развернуть там такие пункты с едой, - пояснил Виталий Ким.

Напомним, в Снегиревке возобновили работу одной из больниц и завезли лекарство: «Жизнь возвращается».