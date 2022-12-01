В Пенсионном фонде рассказали, как подать заявление на субсидию онлайн

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать заявление о назначении и декларации о доходах и расходах. Это можно сделать онлайн – в личном кабинете на веб-ортали электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Алгоритм действий следующий:
- заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ;
- авторизуемся для входа в личный кабинет с помощью КЭП – указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль;
- в личном кабинете выбираем раздел «Коммуникации по ПФУ» и жмем пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;
- перед формированием заявления готовим сканированные копии документов, соглашаемся на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить»;
- выбираем пункт «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии»;
- заполняем соответствующие поля онлайн-формы;
– добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл»;
– нажимаем кнопку «Сформировать заявление», размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;
- накладываем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины.
За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе «Мои обращения» – «Статус обращения».
Напомним, н а в Николаевской области автоматически переназначат субсидии на коммунальные услуги.