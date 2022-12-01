В Пенсионном фонде рассказали, как подать заявление на субсидию онлайн

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать заявление о назначении и декларации о доходах и расходах. Это можно сделать онлайн – в личном кабинете на веб-ортали электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Алгоритм действий следующий:

- заходим на вебпортал электронных услуг ПФУ;

- авторизуемся для входа в личный кабинет с помощью КЭП – указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль;

- в личном кабинете выбираем раздел «Коммуникации по ПФУ» и жмем пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

- перед формированием заявления готовим сканированные копии документов, соглашаемся на дистанционное информирование, нажав кнопку «Продолжить»;

- выбираем пункт «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии»;

- заполняем соответствующие поля онлайн-формы;

– добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку «Добавить файл»;

– нажимаем кнопку «Сформировать заявление», размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, можно переходить к финальному шагу;

- накладываем цифровую подпись и направляем документы в Пенсионный фонд Украины.

За ходом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе «Мои обращения» – «Статус обращения».

Напомним, н а в Николаевской области автоматически переназначат субсидии на коммунальные услуги.