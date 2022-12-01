Маск спросил у подписчиков, стоит ли покинуть пост гендиректора Twitter

В воскресенье, 18 декабря, миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter – более половины ответили «да».

Об этом известно из публикации Маска в Twitter.

Результаты свидетельствуют о том, что 57,5% участников опроса поддержали уход Маска с поста руководителя Twitter. В опросе приняли участие 17,4 млн. пользователей платформы.

«Я буду придерживаться результатов этого опроса», – подписал Маск свою публикацию.

Опрос он ранее анонсировал словами о том, что «сейчас состоится голосование за существенные изменения в политике [Twitter]».

Should I step down as head of Twitter? Я должен решить результаты этого пола. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Напомним, ранее Twitter по инициативе Маска разблокировал аккаунт самому известному неонацисту Америки .