Оккупанты в Крыму уничтожают Ханский дворец – уникальный исторический памятник

Оккупанты в Крыму уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

российские оккупанты демонтируют крышу и ансамбль цветных витражей Золотого кабинета, заменяют старинную кровлю на современные строительные материалы.

“Стратегия россиян – это уничтожать историческую память. Ханский дворец в Бахчисарае – уникальный крымскотатарский, единственный архитектурный памятник, который является свидетельством существования, развития, этногенеза крымских татар на этой территории. оккупанты его уничтожают… То есть стирают национальную память новостроем. Мы еще раз обращаем внимание ЮНЕСКО на принципы и действия ее постоянного члена”, - отметил Ткаченко.