Патрульные предупредили николаевцев, что будут штрафовать за нарушение при переходе дороги

В Николаеве из-за аварийных отключений света патрульные регулируют движение и максимально следят за соблюдением правил перехода дороги со стороны пешеходов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.

Инспекторы полиции проводят профилактические беседы, а злостные нарушители получают штраф – 255 гривен.

Пешеходам напомнили, что перед тем, как переходить дорогу, они должны убедиться в отсутствии опасности. Каждый пешеход является участником дорожного движения и обязан:

- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам; - переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров и обочин; – обязательно обозначить себя светоотражающими элементами.

Пешеходу запрещается: