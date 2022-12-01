Патрульные предупредили николаевцев, что будут штрафовать за нарушение при переходе дороги

В Николаеве из-за аварийных отключений света патрульные регулируют движение и максимально следят за соблюдением правил перехода дороги со стороны пешеходов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.
Инспекторы полиции проводят профилактические беседы, а злостные нарушители получают штраф – 255 гривен.
Пешеходам напомнили, что перед тем, как переходить дорогу, они должны убедиться в отсутствии опасности. Каждый пешеход является участником дорожного движения и обязан:
- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам;
- переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров и обочин;
– обязательно обозначить себя светоотражающими элементами.
Пешеходу запрещается:
- выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности и других участников движения;
- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
- допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.