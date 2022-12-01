Патрульные предупредили николаевцев, что будут штрафовать за нарушение при переходе дороги

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19.12.2022 19:18

В Николаеве из-за аварийных отключений света патрульные регулируют движение и максимально следят за соблюдением правил перехода дороги со стороны пешеходов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.

Инспекторы полиции проводят профилактические беседы, а злостные нарушители получают штраф – 255 гривен.

Пешеходам напомнили, что перед тем, как переходить дорогу, они должны убедиться в отсутствии опасности. Каждый пешеход является участником дорожного движения и обязан:

- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам;

- переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров и обочин;

– обязательно обозначить себя светоотражающими элементами.

Пешеходу запрещается:

- выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности и других участников движения;

- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

- допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Фотофакт