Кинорежиссер Спилберг извинился, что из-за его фильма «Челюсти» уничтожили много акул

Режиссер Стивен Спилберг заявил, что искренне сожалеет о влиянии фильма "Челюсти" на "истребление акульей популяции", ведь после выхода фильма началась массовая охота.

Об этом сообщает Суспільне Культура со ссылкой на The Hollywood Reporter.

- Это одна из вещей, которой я до сих пор боюсь - не быть съеденным акулой, а того, что акулы каким-то образом злятся на меня из-за безумия рыбаков, произошедшего после 1975 года, - сказал он.

Ранее извинился Питер Бенчли, автор сценария кинокартины, которая была поставлена по его одноименной книге. Часть своей жизни после публикации книги он провел, работая над кампанией по спасению океанских существ, которых книга очернила.

- "Челюсти" были моей выдумкой. Зная то, что я знаю сейчас, я никогда не написал бы эту книгу. Акулы, как правило, не нападают на людей и точно не держат на нас зла. И нет акул-людоедов, которым нравится вкус человеческой плоти. Мы слишком худы и неаппетитны для них, - говорил он.

Директор Флоридской программы исследования акул Джордж Берджес заявил, что после премьеры фильма тысячи рыбаков "отправились ловить трофейных акул после того, как увидели "Челюсти".

- Я искренне сожалею по поводу уничтожения популяции акул из-за книги и фильма, - добавил Спилберг.

"Челюсти" - классический триллер режиссера Стивена Спилберга. Фильм стал обладателем трех премий "Оскар". Считается, что именно этот фильм был впервые назван "блокбастером".