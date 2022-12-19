«Подарить мгновения счастья – легко»: Замазеева инициировала проект, чтобы дети николаевских воинов получили подарки

В Николаевской области в День Святого Николая запустили новый проект, чтобы сделать подарки детям.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Вместе с командой гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи») она решила, что можно сделать маленькие подарки ко дню рождения для детей до 10 лет, чьи родители-военные от Николаевской области сейчас защищают наше Государство и не имеют возможности лично поздравить своих детей.

"Обсудила эту идею и с депутатами областного совета от «Слуги народа», и они поддержали эту инициативу. Уверена, что депутаты от других политических сил тоже присоединятся! Деток, ждущих своих родителей, много, а подарить им мгновения счастья – легко! Итак, теперь границы светлых дел еще шире!”.

“Если вы сейчас защищаете нашу страну и не можете лично поздравить своих детишек – звоните нам! Мы подарим вашим малышам частицу тепла и света!”.

Телефон 0800300520 БФ «Світлі справи».