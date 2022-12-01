На Киевщине пенсионерка пришла смотреть футбол в полицейский участок: «Здесь всегда есть свет и интернет»

В городе Вышгород Киевской области 67-летняя пенсионерка Людмила Соколенко попросила полицейских пустить ее в участок, чтобы она могла посмотреть решающие матчи чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает "Трибуна".

Пенсионерка не хотела пропускать футбол из-за перебоев с электричеством. Она рассчитывала на то, что в полиции всегда есть свет и интернет.

– Сам чемпионат мира у меня не получалось посмотреть. Думаю, как-то так он проходит мимо меня, не хочется, чтобы то же самое было с полуфиналами и финалом. Начала искать, где можно посмотреть. Сначала подумала о пункте несокрушимости, пошла туда, а там не было интернета. Ходила, искала – и так зашла к ребятам в отделение.

– Сказала: «Делайте, что хотите. Надо, чтобы вы меня задержали с 5 часов до 8, но с возможностью посмотреть футбол». Мы посмеялись, а я говорю, что приду с ноутбуком к ним. Говорят: «Да, приходите». Я так и поступила. Ребята бегают на вызовы, а потом приходят ко мне спросить, какой счет. Они так же, как я, болели за Марокко. Очень хотелось, чтобы эта сказка не заканчивалась, – рассказала она.

Людмила Александровна – переселенка из Луганска, болельщица "Зари" с большим стажем. Ранее она 15 лет была собственным корреспондентом УНИАН в Луганской области. В финале Людмила Александровна болела за сборную Аргентины и Месси. Матч снова пришла смотреть в полицейский участок. В благодарность Людмила Соколенко напекла пирожков своим новым друзьям.