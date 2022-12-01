Залужный призвал Президента подписать закон об ужесточении наказания за отказ выполнять приказы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал усиление ответственности военнослужащих за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов.

- Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо, - считает Залужный.

Он подчеркнул, что оголенные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится возвращать штурмовыми действиями очень дорогой ценой.

– Так не должно быть. Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать… Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны быстрые действенные решения. Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным. Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самовольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.