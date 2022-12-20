Google работает над опцией, которая поможет расшифровать рецепты с неразборчивым почерком врачей

Google совместно с фармацевтами разрабатывает модель искусственного интеллекта для Google Lens, которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности примечания и рецепты, написанные врачами.

Об этом сообщает ITC.ua.

Google продемонстрировал эту функцию во время своей ежегодной конференции в Индии 19 декабря. Пользователям нужно либо сфотографировать рецепт, либо загрузить его из библиотеки медиа. Как только изображение будет обработано, приложение обнаружит и выделит лекарства, упомянутые в рецепте.

Подробностей о том, когда появится новая функция не раскрыли, только отметили, что «многое еще предстоит сделать, прежде чем эта система будет готова к реальному миру».