Google работает над опцией, которая поможет расшифровать рецепты с неразборчивым почерком врачей

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20.12.2022 11:52

Google совместно с фармацевтами разрабатывает модель искусственного интеллекта для Google Lens, которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности примечания и рецепты, написанные врачами.

Об этом сообщает ITC.ua.

Google продемонстрировал эту функцию во время своей ежегодной конференции в Индии 19 декабря. Пользователям нужно либо сфотографировать рецепт, либо загрузить его из библиотеки медиа. Как только изображение будет обработано, приложение обнаружит и выделит лекарства, упомянутые в рецепте.

Подробностей о том, когда появится новая функция не раскрыли, только отметили, что «многое еще предстоит сделать, прежде чем эта система будет готова к реальному миру».

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