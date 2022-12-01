На маршрут №79 в Николаеве выйдут зеленые автобусы КП «Николаевпастранс»

В Николаеве на маршруте №79 будут временно курсировать зеленые автобусы КП «Николаевпастранс».

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Маршрут:

ул. Никольская, 6 – ул. Олега Григорьева – ул. Галины Петровой – ул. Бузника – просп. Центральный – просп. Богоявленский – просп. Мира – ул. Космонавтов – ул. Троицкая, 67

Обратное направление:

ул. Троицкая, 67 – ул. Космонавтов – просп. Мира - просп. Богоявленский – просп. Центральный – ул. Шоссейная – ул. Никольская, 6

Также мэр прикрепил график движения автобусов.