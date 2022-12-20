Германия передала Николаеву четыре мощных генератора

Николаев получил четыре мощных генератора, которые городу передала Германия.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

«В эти сложные времена Германия продолжает поддерживать Николаев и передает нашему городу-герою 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт», - говорится в сообщении.

Сотрудничество стало возможным благодаря постоянной коммуникации с представителями Technisches Hilfswerk (THW).

«Благодарим наших доноров за постоянную помощь и неоценимую поддержку. Особое спасибо Tulcea Humanitarian Logistics Hub за готовность принять предоставленные генераторы и Одесскому городскому совету за помощь в доставке. Вместе победим», - добавили в горсовете.